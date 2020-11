OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Siseminister Mart Helme pressikonverents

Pühapäeval ütles raadiosaates siseminister Mart Helme, et Joe Biden on korruptant. «Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid,» leidis Mart Helme. Muu kõrval ütles Helme kindlas kõneviisis, et ka Eestis ei ole valimised olnud ausad. Ta tõmbas võrdusmärgi USAs kasutusel olnud postihääletuse ning Eesti e-hääletuse vahele.