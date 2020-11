VIDEO JA BLOGI, GALERII ⟩ Siseminister Mart Helme astus tagasi

«Et mitte seada ohtu meie tegevust valitsuses, meie referendumit, olen ma otsustanud tagasi astuda,» põhjendas Mart Helme.

Helme ütles, et jätkab riigikogus EKRE fraktsioonis, kuid mis positsioonil, see on veel täpsustamisel.

Helme lisas, et räägib ka edaspidi seda, mis südamel. «Keegi ei suukorvista mind,» toonitas ta.

EKRE juhi Martin Helme sõnul pole uus siseministri kandidaat veel teada. Läinud nädalal pidi EKRE leidma uue keskkonnaministri kandidaadi, sest Rene Kokk teatas soovist astuda tagasi tervislikel põhjustel. Uueks keskkonnaministri kandidaadiks sai Martin Helme nõunik Rain Epler.

Pühapäeval ütles raadiosaates siseminister Mart Helme, et Joe Biden on korruptant. «Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid,» leidis Mart Helme. Muu kõrval ütles Helme kindlas kõneviisis, et ka Eestis ei ole valimised olnud ausad. Ta tõmbas võrdusmärgi USAs kasutusel olnud postihääletuse ning Eesti e-hääletuse vahele.

Helme põhjendas süüdistusi Eesti e-hääletuse aadressil nii: «On olemas selline suurepärane asi nagu valijate register. Seal ei ole inimesi, kellel ei ole õigus valida. Aga seal on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole mitte kunagi valimas käinud ja kelle hääled on vabad ning kelle hääled on võimalik e-valimistel kantida e-häälteks. Ja kanditakse. Ning öeldakse, kuidas Reformierakond võitis valimised ülekaalukalt. Tegelikult ei võitnud.»