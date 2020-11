Urmas Reinsalu: arutame valitsuses ja vaatame, mis juhtub

«Eks välisminister, peaminister, riigipea – rahvusvahelises loogikas on nad esinenud riigi nimel. Aga muidugi, kui avaldused on nii pöörased, siis loomulikult, rahvusvaheline meedia korjab need üles. Selles ei ole vähimatki kahtlust,» ütles Reinsalu «Terevisioonis». Ta lisas, et nüüd on riigi esindajatel tegemist, et öelda, et see ei esinda riigi ametlikku seisukohta.