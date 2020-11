Parempoolsed kutsuvad Isamaa eestseisust arutama Helme jätkamist ministrina

«Mart Helme on enda sõnavõttudega näidanud, et ta on parandamatu ning tema tänane räiges toonis avaldus meie olulisima liitlase USA järgmise presidendi aadressil kahjustab otseselt Eesti julgeolekuhuve. Teisipäeval kogunev Isamaa eestseisus peab arutama, kas Mart Helme jätkamine selles valitsuses, kus on Isamaa, on võimalik,» ütles Kübar.