Paet: Helmete rämetsemine pole enam piinlik, vaid ohtlik

Paet meenutas, et muuseas on Biden pälvinud Eesti kõrgeima riikliku tunnustuse, sest toetas ja aitas selgelt kaasa Eesti vastuvõtmisele NATOsse.

«Aga nende praeguse valitsuse liikmete ilmne eesmärk on hävitada Eesti suhted meie oluliste liitlastega. Ja ülejäänud valitsus vahib seda lihtsalt pealt. Ministri sõnadel on tagajärjed ning praegusel juhul on need tagajärjed kogu Eestile. Seda juhul, kui peaminister ja teised valitsuse liikmed Keskerakonnast ja Isamaast ning koalitsioonisaadikud riigikogus lasevad neil ministritel valitsuses jätkata,» ütles Paet.