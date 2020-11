Ratas: Martin ja Mart Helme peavad kohe lõpetama Eesti-USA suhete õõnestamise

«Ameerika Ühendriigid on väga tugeva demokraatiaga riik, mille valimised on ausad, vabad ja läbipaistvad. Võimalikud vaidlused ja kaebused valimistulemuste üle lahendatakse ka seal kohtus, nagu demokraatlikele riikidele kombeks. Nende protsesside ebaviisakas arvustamine pealiskaudse info ja valeuudiste pinnalt ei ole Eesti Vabariigi ministritele kohane,» kirjutas Ratas.

Ta lisas, et Ameerika Ühendriikide rahva tahtel valitud tulevane president Joe Biden on väga teenekas riigimees, kes on lubanud seista kõigi USA elanike eest. Samuti on ta lubanud pingutada, et ühiskonnas tekkinud lõhesid tasandada ning aastate jooksul võimendunud erimeelsused ületada.