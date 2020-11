EKRE volikogu kinnitas keskkonnaministri kandidaadiks Rain Epleri

Rain Epler ütles EKRE volikogus, et peab vajalikuks minna edasi metsamajanduse arengukavaga.

«Metsanduse arengkava koostamisel osalevad mitmed huvigrupid, kellel on erinev nägemus meie metsade mõistlikust majandamisest. Asun tööle selle nimel, et erimeelsustele vaatamata osapooli rahuldava kokkuleppeni jõuda,» ütles Epler.

«Meie riigi energiajulgeoleku huvides on oluline aktiivselt tegelda põlevkivi- ja taastuvenergiale alternatiivide otsimisega. Uute energialiikidega seonduvad küsimused tuleb ühiskonnas põhjalikult läbi arutada,» ütles Epler.

Rain Epler on rahandusministri nõunikuna tegelenud viimased poolteist aastat intensiivselt rohe- ja metsateemadega ning olnud keskkonnaministeeriumiga tihedas koostöös. Varem on Epler töötanud kindlustusfirmades AON ja RSA ning Swedbanki kindlustusseltsis.

Eplerile kuulub Pühajõe pruulikoda OÜ ja arvutialaseid konsultatsioone pakkuv Kolmejalgne mündiga konn OÜ. Epler on Riigimetsa Majandamise Keskuse, Kredexi ja EAS-i nõukogu liige. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis juhtimist ja välismajandust ning Eesti IT Kolledžis infosüsteemide analüüsi.