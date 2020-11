Ratas: Reformierakonnal pole abieluküsimuses ühtset seisukohta

Peaministri hinnangul peaks Eesti ühiskonnas sarnaseid küsitlusi tihedamini korraldama ning seda valimiste vahelisel ajal. Kui eelnevad küsimuste variandid on olnud «Kas Eesti Vabariik tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?» ning «Kas Eesti Vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?», siis peaminister pakkus uue sõnastusena välja «Kas abielu peab jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?» variandi.

Ratas usub, et Reformierakond kardab rahvaküsitlust, ning enamuse arvamuse teadmiseks on see kampaania rahumeelselt vaja siiski teha.

Reformierakonna juht Kaja Kallas alustas oktoobri lõpus vastukampaaniaga ning kutsus inimesi üles sedelitele «ei» kirjutama. Tema hinnangul ei ole vahet, millise küsimuse valitsus esitab, sest küsimuse mõte on rahvast lõhestada, vähendada vabadusi ja minna vastuollu põhiseaduslike väärtustega.

«Seega pöörame plaanitava rahvaküsitluse valitsuse vastseks poliitiliseks aktsiooniks. Ignoreerime täielikult seda moraalselt vale küsimust vähemuste õiguste kitsendamise kohta ja kirjutame sellele sedelile suure EI. Ütleme «ei» EKRE väärtustele, «ei» tagurlusele, «ei» rumalusele, «ei» suletusele ja seeläbi «ei» valitsusele, mis on Eestile häbiplekiks. Ütleme «ei» ka katsetele, millega tahetakse samu väärtusi jagavad inimesed provokatsiooni abil riidu ajada. «Ei» rahvaküsitlusel või selle poliitiline nurjamine võiks olla pöördepunkt samast soost paaride õiguste tagamisel,» kirjutas Kallas eelmisel nädalal blogipostituses.

Ratas leiab, et Reformierakond kardab rahvaküsitlust, ning enamuse arvamuse arvestamiseks on see kampaania rahumeelselt vaja siiski teha. «Teha selline skisofreeniline kampaania, ütleme EI sellele valitsusele, sellest ma ei saa aru,» kommenteeris Ratas. «Miks me kardame oma inimeste käest küsida?»

«Põhjus on selles, et Kaja Kallas tahab sealt poliitilist punkti võtta ja ta tahab selle küsimuse poliitiliseks teha,» ütles ta. «Reformierakonnal pole siin ühtset seisukohta ja neil oli vaja välja vingerdada,» lisas peaminister.