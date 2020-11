Kristina Kallas Reformierakonnast: Eesti poliitiline süsteem on kinni jooksnud

«Kahjuks mulle tundub, et see on see koht, kus ma ütlen, et Eesti poliitiline süsteem on kinni jooksnud,» vastas Kristina Kallas küsimusele, et milles on asi, et Reformierakond ei ole petitsiooniga ühinenud. Ta selgitas, et erakonnad ja poliitikud otsustamisel ei vaata, millised on ühiskonna hüved, vaid mida erakond konkreetselt kaotab. «Vaadatakse konkreetselt reitingut ja mõeldakse, kas see ühe või kahe protsendi kaotus on hea või halb,» lausus Kallas.

Küsimusele, mida Reformierakond võidab, kui nad ühinevad petitsiooniga, vastas Kallas, et siis suundub riik sellesse suunda, kus Eesti riik kaitseb kõiki Eesti inimesi.

«Ärme lase ennast EKRE vihakõnel nakatada. Ärme võta omaks EKRE poolt peale surutud must-valget arutelukultuuri. Oleme nende madalast provokatsioonist nutikamad ja ühtehoidvamad!» kirjutas Reformierakonna esimees Kaja Kallas ERRi arvamusportaalis.

Kristina Kallase sõnul ütles Reformierakonna esimees sisuliselt seda, et Kaja Kallas kardab EKREga diskussiooni pidada. «Oleme parem siis tasa. Aktsepteerime siis seda, et EKRE ei luba kõikidel inimestele Eestis võrdseid võimalusi. Ärme lähe temaga tülli. Mina seda ei aktsepteeri,» lausus Kallas.

Küsimusele, et petitsioon on vabatahtlik ning kõik ei peagi sellega liituma, vastas Kallas, et poliitilised erakonnad ja liidrid peavad võtma positsiooni põhimõttelistes väärtustes.

Reaktsioon tuli Mart Helme intervjuu tõttu

Eesti 200 ja rohelised allkirjastasid ühisavalduse perekonnaseaduse muutmiseks, et tagada samast soost paaridele võrdne kohtlemine. Küsimusele, kas Eesti 200 on tegelikult ühiskonna lõhestaja, vastas Kallas, et see küsimus on ühiskonnas palju laiem. «Pärast Mart Helme intervjuud välisportaalile käis ühiskonnas plõks, et pole küsimus ainult, kas saab abielluda võrdselt vaid laiem. Mis on Eesti riigi mõte? See on kaitsta kõigi inimeste õigusi,» selgitas Kallas. «Kui me oleme faasis, kus minister läheb ja tõsiselt ütleb, et mingid inimesed talle ei meeldi, siis see on reaktsioon, mis talle tuli,» lisas Eesti 200 esimees. Tema sõnul on see võitlus demokraatliku riigi eest ning valik, kas Eesti läheb Lääne-Euroopaga ühes sammus või pööratakse mujale.