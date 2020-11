Martin Repinski vastuseks Toomile: tulge meile Jõhvi, siin on palju tööd!

«Hea, Yana. Tänan, et muretsete selle üle, mis Jõhvi vallas toimub. Kui jõuate millalgi Ida-Virumaale, siis hea meelega korraldan teile ekskursiooni ning näitan Jõhvi promenaadi, muusikaväljakut, renoveeritud linnaparki, uuenenud Narva maanteed ja Pargi tänavat. Saaksime sõita veel teistel hiljuti renoveeritud teedel,» kirjutas Repinski.

Ta lubas Toomil kaasa võtta ka lapsed ja lapselapsed, kuna Jõhvi vallas on palju värskelt ehitatud mängu- ja spordiväljakuid. «Kindlasti näitan ka rekonstrueeritud vene põhikooli ja lasteaedu ning loomulikult uut staadionit vene põhikooli juures,» jätkas Repinski. Kui aga Toomi visiit jääks järgmisesse aastasse, siis näeks ta ära uue põhikooli, hariduslinnaku, staadioni, kesklinna mänguväljaku, jalgpallihalli ning muude objektide ehituse.

«Me ei unusta ka eakaid, kellele hakkasime maksma juubelitoetust, ning lapsi. Eestis on vähe kohti, kus lapse sünni puhul makstakse vanematele 750 eurot,» kirjutas Repinski. «Need on ainult mõned saavutused ja muudatused, mis said Jõhvis tehtud Keskerakonna ja Jõhvi – meie kodu juhtimisel.»