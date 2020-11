Rahvahääletuse eelnõu plaanitakse riigikogule üle anda järgmisel nädalal

«Ma ei värvi ennast nurka, ehk kui me teeme seda ka detsembris, mitte midagi ei juhtu ja isegi kui me teeme seda jaanuaris, ka mitte midagi ei juhtu. Aga ma arvan, et kõigile, nii valimisteenistusele, kui kõigile, kes selle kampaaniaga tahavad alustada, mida kiiremini me selle ära teeme, seda parem on,» ütles Helme ja lisas, et hiljemalt järgmise nädala neljapäevasel istungil plaanitaks eelnõu üle anda.