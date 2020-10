VIDEO JA BLOGI ⟩ Ratas: torti naeruvääristada on imelik

Põhiteemana räägiti koroonaviirusest, aga ka haiguspäevade hüvitamise muudatusest, Eesti Rahvusringhäälingust ja peaminister Jüri Ratasele saadetud saja sefiiritordi suuremast mõttest.

«Toiduga ei mängita, seda kordas nii ema kui isa, seda olen ka oma lastele õpetanud. Toiduraiskamine teeb meele kurvaks,» kommenteeris Ratas ja lisas, et soovis koalitsioonipartnereid valitsuskriisi lahendamise ja pingelise möödunud nädala eest neile torte saates tänada. «Kuidagi toitu naeruvääristada, torti naeruvääristada, minu meelest see on imelik,» ütles Ratas.

Peaminister Jüri Ratas kinkis möödunud nädalal valitsuspartneritele tänukaardi ja tordi, seepeale kingiti talle täna sada sefiiritorti sõnumiga: «Hea Jüri Ratas! Tort raske töönädala eest võib olla tunnustus. Aga kui see töö on paljudele haiget teinud, kas see siis oli ikka õigel kohal? Olgu need tordid selle üle järelemõtlemiseks.»

Märgitakse ka, et tordid on ostetud kogutud annetustest Eesti inimestelt ning ettevõtmine pole seotud ühegi erakondliku liikumisega. Sajast tordist on informeeritud ka Toidupanka.