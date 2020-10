Saar: teen erakonna volikogule ettepaneku toetada abieluvõrdsust

«Sotsiaaldemokraatide alusväärtused on alati olnud tolerantsus, hoolivus ja avatus. Viimased poolteist aastat on need väärtused Eestis olnud tõsises ohus. Äärmuslaste valitsusse pääsemine, valitsuse sammud vähemuste õiguste piiramisel ja valitsusliikmete viha õhutavad avaldused seavad ohtu tuhandete Eesti inimeste ja nende perede turvatunde ning riivavad lubamatult nende väärikust. Seetõttu tuleb neil, kes seisavad vaba ühiskonna ja kõigi võrdsete õiguste eest, seista veelgi jõulisemalt ja selgemalt oma väärtuste ja põhimõtete eest,» ütles Saar.