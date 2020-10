Izmailova: me ei oodanud eriti sotsidelt sellist reaktsiooni

«See on üllatav, me ei oodanud sellist reaktsiooni ausalt öeldes. Eriti, mis puudutab sotsiaaldemokraate, ootasime hoopis teist reaktsiooni,» sõnas Izmailova ERR-i veebisaates «Otse uudistemajast» .

Ta avaldas lootust, et opositsioonierakondadel on siiski plaan petitsiooniga liituda ning märkis, et erakond on vahend, mitte eesmärk omaette ning toetusprotsentide järgi oma otsuseid langetada pole mõistlik.