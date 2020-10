Mikser: vaba Eesti hoidmine on ühine asi

Tema sõnul on kõige olulisem muutus see, et Eestis on võimule tulnud äärmuslased, kes siis Mikseri sõnul vilistavad põhiseaduse alusväärtustele ja võrdse kohtlemise põhimõtetele ning on asunud jõuliselt vähemuste õigusi kitsendama ja juba antud õigusi-vabadusi tagasi pöörama.

«Oleme ausad: selleks ajaks, kui opositsioon jõuab kooseluseaduse ammu unustatud rakendusaktid kuueteistkümnendat korda Riigikogu menetlusse anda, on meie riik Helme-valitsuse juhtimisel juba ammu omadega p… Poolas!» leiab Mikser. Lisades, et kui selle olukorda kõrvalt vaadata, siis osututakse kaasvastutajateks.

«On tähelepanuväärne, kui paljud apoliitilised arvamusliidrid on vastuseks Mart Helme räigele LGBT-vastasele rünnakule liberaalse ühiskonna kaitsjatena «kapist välja» tulnud ja oma tõekspidamisi avalikult väljendanud. Poliitilised liidrid ei tohi neid (ja kümneid tuhandeid teisi, kes on tänaseks abieluvõrdsuse petitsiooni allkirjastanud) alt vedada. Vaba Eesti hoidmine on ühine asi,» märkis Mikser.

Ta osutab Martin Luther Kingi öeldule, et moraalse universumi kaar on pikk, aga see paindub õigluse poole. «Ka eesti ühiskondlik mõte areneb ajas aeglaselt, aga järjekindlalt õigluse suunas. Järjest suurem osa inimestest on valmis uskuma, et ühiskond, kus vähemustel on enamusega võrdsed õigused, on tervikuna õnnelikum, turvalisem ja edukam,» leiab Mikser. Tema sõnul ka järjest enam inimesi leiab, et vähemuste vaenamine on vale ja ebamoraalne. «Päev, mil selline arusaam muutub ühiskonnas valdavaks, jõuab ükskord vältimatult kätte, aga see päev saabub tunduvalt varem, kui need, keda rahvas on usaldanud riiki juhtima, julgevad avalikult välja öelda, millesse nad usuvad,» kirjutab ta.

«Ütleme siis, et Perekonnaseaduse sätted, mis annavad õiguse omavahel abielluda üksnes erinevast soost inimestele, piiravad ebamõistlikult samast soost elukaaslaste õigusi ja et me soovime selle ebaõigluse kõrvaldada!»

Mikseri sõnul paljud konservatiivselt mõtlevad inimesed põhjendavad täna kehtivat ebaõiglust «traditsiooniga».

«Püüdes mõista nende ettevaatlikkust ühiskonnas aastakümneid või isegi -sadu domineerinud tavade ja hoiakute ümbervaatamise suhtes, kutsun ka neid inimesi sügavalt mõtlema iga taolise traditsiooni põhjendatuse ja moraalse õigustatuse üle,» kirjutab ta.

Mikseri arvates on Eestis palju ilusaid ja hoidmist väärivaid traditsioone, kuid on veendunud, et nendest positiivsetest ja rahva identiteeti defineerivatest traditsioonidest tuleb selgelt eristada juhtumid, kus «traditsiooni» kaitsmise varjus püütakse põlistada ajale jalgu jäänud ja moraalselt õigustamatuid privileege.

Ta märkis, et mujal maailmas leidub taolisi diskrimineerivaid «traditsioone»: et naised ei osale riigielu küsimuste otsustamisel, et erineva nahavärviga inimesed ei joo samast joogikraanist ja nii edasi. «Selliste ebavõrdset kohtlemist põlistavate «traditsioonide» muutmine ja neid legaliseerivate sätete seadustest välja rookimine on alati ja kõikjal olnud vaevaline ning kohanud tugevat vastuseisu priviligeeritute poolt, kes ei soovi põhjendamatutest eesõigustest loobuda,» lausus Mikser. Tema sõnul on murranguks vaja liidreid, kes julgevad võtta moraalselt õige positsiooni sõltumata sellest, kas see on mingil hetkel mugav või populaarne.

«Kui ebaõiglust ja ebavõrdset kohtlemist on vähem, saab tegelikult kõigil parem, ka neil, kes seni nautisid eksklusiivseid privileege. Mõelgem nii: kui näiteks sõnavabadus ei laiene ühiskonnas igaühele, vaid sellest saab osa vaid mingi priviligeeritud grupp (mustad või valged, kristlased või moslemid, tööandjad või palgatöölised), siis ei ole ühiskonnas tervikuna sõnavabadust. Sama lugu on abieluvõrdsusega,» kirjutas Sven Mikser.