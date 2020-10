Reformierakond lükkab Mart Helme umbusaldamise novembrisse

«Kuna meil ei võimaldata kaugistungit ja seeläbi kõikide saadikute osalemist olulisel hääletusel, siis lükkame Mart Helme umbusaldamise novembri algusesse,» teatas Kaja Kallas ühismeedias.

Ehkki Reformierakonna plaan oli siseminister Mart Helmele umbusaldust avaldada sel nädalal ning seepärast tehti ka riigikogu juhatusele täna ettepanek korraldada homne ja ülehomne riigikogu täiskogu istung distantsilt, et umbusaldushääletusel saaksid osaleda ka kaks karantiinis viibivat Reformierakonna liiget Siim Kallas ja Aivar Sõerd, ei leidnud see ettepanek Kallase sõnul toetust.

«Tegime riigikogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku kaugistung, kuid riigikogu juhatuse enamus ei pidanud eneseisolatsioonis olemise nõuet piisavaks põhjuseks,» selgitas Kallas.

Antud proovid on negatiivsed

Läinud neljapäeval tuvastati koroonaviirus ühel Viimsi vallavolikogu liikmel, kes oli teisipäeval, 20. oktoobril osalenud volikogu istungil. Vallavolikogu liikmetena olid istungil ka kaks riigikogu Reformierakonna saadikut – Aivar Sõerd ja Siim Kallas. Lähikontaktsetena peavad nad viibima kaks nädalat karantiinis.

«Kuigi nad on andnud vajalikud proovid ja need on osutunud negatiivseks, siis terviseameti reeglite kohaselt peaksid nad ühe nädala veel viibima eneseisolatsioonis,» selgitas Kallas.

Riigikogu spiiker Henn Põlluaasa (EKRE) ütles eile, et paari liikme puudumine pole kindlasti põhjus, miks kogu riigikogu kaugtööle üle viia. «Meil on tänagi olnud selliseid juhtumeid, kus mõne fraktsiooni liige on olnud eneseisolatsioonis,» viitas Põlluaas koroonaajastu uuele olukorrale. Küll aga oleks Põlluaasa sõnul mõjuv põhjus, kui kogu fraktsioon peab karantiinis olema, sest siis nihkuksid paigast fraktsioonide proportsioonid ja see võiks viia olukorrani, kus ka hääletustulemused võivad olla täiesti vastupidised sellele, mis nad tavaolukorras oleksid.

Kaja Kallase arvates kardetakse aga kaugistungi läbiviimist, sest nii võib mõnigi koalitsioonisaadik Mart Helme umbusaldamise poolt hääletada. «Omavahelistes vestlustes on paljud koalitsioonisaadikud tunnistanud, et Mart Helme siseministri ametisse ei sobi. Koalitsioonijuhid lihtsalt kardavad, et kui kõik saadikud ei ole riigikogus silma all ja kontrollitavad, siis nad hääletavadki südametunnistuse järgi,» märkis Kallas.

Põhjused ei kao kuskile

Reformierakonna juht toonitas, et ehkki umbusaldusavaldus lükatakse novembrisse, siis põhjused Mart Helmet umbusaldada ei kao. Järgmine nädal on riigikogus istungitevaba ning riigikogu koguneb taas 9. novembril.

Ülemöödunud nädalal avaldas Saksa uudistekanal Deutsche Welle intervjuu, kus EKREsse kuuluv siseminister Mart Helme soovitas muu hulgas seksuaalvähemustel joosta Rootsi, kus nendesse suhtutakse paremini. Umbusaldusavalduses keskendutakse Kallase sõnul just Helme väljaütlemistele nii Deutsche Wellele antud intervjuus kui ka varasematele seisukohtadele Eesti kohtusüsteemi suhtes. Kallase hinnangul on Helme seisukohad siseministrina oht nii sise- kui ka välisjulgeolekule.

Ministri tagasiastumiseks peab seda toetama riigikogu koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 parlamendi liiget. Opositsioon on Mart Helmet püüdnud umbusaldada kaks korda: möödunud aasta juunis ja detsembris.