Riigikogu infotund keskendus tervisele

Riigikogu liikmed küsisid infotunnis sotsiaalministrilt erinevate terviseteemade kohta.

Heljo Pikhof uuris sotsiaalminister Tanel Kiigelt psühhiaatrilise abi seaduse kohta ja tahtis teada, mida minister teeb selleks, et saaks edasi minna seadusemuudatusega, mille kohaselt saaksid alla 18-aastased noorukid pöörduda psühhiaatri poole ilma vanema nõusolekuta.

Minister Kiik ütles vastuses, et tema hinnangul ei ole Riigikogus ühtegi erakonda, kelle meelest oleks laste vaimne tervis vähetähtis. Ta sõnas, et toetab sellist seadusemuudatust ise ja seda toetab ka Sotsiaalministeerium. Kiik lisas, et mullu registreeriti Eestis ligi 6000 uut psühhiaatrist haigusjuhtu kuni 19-aastaste seas. «Nii et igal juhul laste vaimse tervise olukord on muret tekitav,» nentis ta.

Kiik ütles, et seni on vaidluskohaks olnud see, mil viisil ja kuidas on õige või ei ole õige seadust muuta. «Loodan, et me jõuame siin lähiajal siiski kokkuleppeni, mõistliku lahenduseni, mis mitte ainult sõnades, vaid ka päriselt tagab lastele võimaluse psühhiaatri poole pöörduda, kui nende terviseseisund, vaimse tervise seisund seda tegelikult nõuab,» rääkis minister ja lisas, et kõigi soov on alati aga see, et lapse jaoks oleks kõige turvalisem koht tema kodu.

Veel lubas sotsiaalminister, et kasvab rahaline toetus lasteabitelefonile, kuna ka pöördumiste arv on tõusnud.

Helmen Kütt küsis Tanel Kiigelt haiguspäevade hüvitamise kohta. Kiik ütles, et haiguspäevade varasem hüvitamine, inimeste varem koju jäämine COVID-19 kontekstis on kõigi osapoolte huvides. Tema sõnul on see selgelt ka tööandja huvi, et inimene ei tuleks nakkushaigusega tööle.