ERRi nõukogu juht soovib ETV saatejuhte sodomiitideks nimetanud Reitelmanni lahkumist

Veidemanni sõnul ei sobi ETV töötajate kohta solvavaid sõnu kasutanud Reitelmann ERRi nõukogusse.

«Vähe sellest, et ta on ERRi nõukogu liige, ta on ka EKRE volikogu esimees. Siin on mõeldav, et kas selline vihakõne ja sildistamised iseloomustavad seda parteid tervikuna. Alles eile nad kirjutasid alla paberile, millega lubasid loobuda igasugusest vihakõnest,» ütles ERRi nõukogu juht.

Veidemann märkis, et Reitelmann kirjutas solvava teksti küll oma isiklikule Facebooki kontole ja praegu on postitus eemaldatud, kuid see ei muuda asja olemust. «Sellise tasemega, sellise retoorikaga, selliust hoiakutega on võimatu leppida,» ütles ta.

Veidemann nentis, et tema ise ei saa nõukogu esimehena Reitelmanni korralekutsumiseks eriti midagi teha, kuna ta on poliitiline liige ERRi nõukogus ja riigikogu otsusega kohale pandud.

«Muidugi on mul võimalus pöördida EKRE esimehe poole ja seda kavatsen ma ka teha. Kavatsen pöörduda EKRE esimehe poole , et tema ja juhtkond tõsiselt kaaluks, kas sellise suuvärgiga isik on sobilik olema rahvusringhäälingu nõukogu liige. Nõukogu on 650 töötajaga ERRi kõrgeim organ,» rääkis Veidemann.

Samas tõdes ta, et Reitelmann on ise EKRE volikogu esimees ehk erakonna esimehe parem käsi. «Ma kujutan juba ette, mis minu pöördumisele järgneb. Hakatakse rääkima, et et sõna on vaba ja hakkab pihta jälle seesama tuuritamine, mis on kogu aeg käinud,» ütles Veidemann.

EKRE volikogu esimees, riigikogu liige ja ERRi nõukogu liige Urmas Reitelmann tegi ETV saatejuhte solvava postituse eile õhtul, kuid eemaldas postituse täna hommikul.

Urmas Reitelmanni postitus, mille ta on praeguseks eemaldanud. FOTO: Ekraanitõmmis

EKRE esimees Martin Helme ütles rahvusringhäälingule, et ta ei pea seda postitust viha õhutavaks.

Ajakirjaniku täpsustavale küsimusele, kas see oli solvav, vastas Helme, et see sõltub vaatenurgast. «Ma kujutan ette, et need, kelle kohta seda öeldi, tundsid ennast halvasti, puudutatuna. See on suhteliselt tõenäoline, et nii on,» ütles ta.