«Neid ei ole tagasi võetud, ei ole minister tagasi astunud, ei ole keegi vabandanud. See on kõigepealt,» sõnas Kallas, lisades, et seejärel võetakse fookusesse abieluteemaline rahvahääletus. Kallase sõnul ei jää sellises olukorras muud üle kui algatada siseminister Mart Helme umbusaldamine. «Kui valitsus teda ise maha ei võta ja teame, et ka koalitsioonisaadikute seas on neid, kes saavad aru, et Mart Helme ministriametisse ei sobi, on see, millega peame tegelema,» selgitas Kallas.