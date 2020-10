Kristina Kallas: erakorralised valimised on see, mis punnseisu lahendaks

Kallase sõnul pole Eesti esindusdemokraatia nii koostöövõimetu varem olnud. «See kriis näitas, et meil on poliitiline süsteem täiesti kinni jooksnud. Stagnatsioon, kus mingit edasi liikumist lähiajal ei teki,» kommenteeris ta. «Ühtegi teist valitsuse kombinatsiooni ka ei sünni, sest soovi ja võimekust mõelda väljapoole oma isiklikku või parteilist kitsast huvi on vähestel,» ütles ta ja lisas, et koalitsioon ei suuda koostööd teha ega opositsioon valitsust moodustada.