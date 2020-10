Video ja blogi ⟩ Koalitsioon jätkab, rahvahääletus tuleb kevadel

Samuti jätkab oma ametis siseminister Helme, kelle sõnavõtt Deutsce Wellele antud intervjuus ajendas valitsustüli. Et olukord nii läheb, andis mõista peaminister Jüri Ratas eile, kui teatas pärast kohtumist koalitsioonipartneritega, et kõik kolm valitsuspartnerit on valmis koos koalitsioonis jätkama. Mart Helmet (EKRE) ei hakata tagasi kutsuma ning koalitsioonileping jääb jõusse.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder võrdles praegust koalitsiooni mõistusabieluga. «Valulik armastus on tugev armastus,» sõnas ta. Varem on ta öelnud, et püsiv partnerlus ja usalduse taastamine on palju tähtsam, kui tõmmelda eri valitsuste vahel.