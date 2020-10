Linnade ja valdade liit Ratasele: rahvahääletus olgu kohalikest valimistest lahus

«Samasooliste abielu üle otsustamine ei kuulu kohalike omavalitsuste pädevusse, mistõttu ei sobi vastavad väitlused ka kohalike valimiste kampaania osaks,» teatas liit ühispöördumises, mille on allkirjastanud liitu juhtiv Ratase erakonnakaaslane Tiit Terik. Rahvaküsitluse debattides on näiteks keskerakondlane Jaanus Karilaid öelnud, et rahvahääletus võiks toimuda kohalike valimistega eri päeval. Selle üle käib ka tõsine arutelu valitsuses.