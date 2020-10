Reps: Keskerakond on valmis koalitsioonis edasi liikuma

Reps rääkis, et suure tõenäosusega ei panda täna Keskerakonna poolt lauale ühtegi ultimaatumit ning ei nõuta ka Mart Helme lahkumist ministrikohalt.

Mart Helme jätkamine siseministrina ei tähenda aga Repsi sõnul seda, et Keskerakond tolereeriks selliseid sõnavõtte.

Reps kinnitas, et valitsuskriis saab täna lahenduse.

Peaminister Jüri Ratas on valitsustüli käigus rõhutanud kompromissi leidmise olulisust ning seda, et see tähendab, et kõik peavad sammu tagasi astuma.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder on aga koalitsiooni koospüsimisele viidates öelnud, et «Püsiv partnerlus ja usalduse taastamine on palju tähtsam, kui tõmmelda erinevate valitsuste vahel.»

Eilses ERRi «Esimese stuudio» suures poliitikadebatis tunnistas EKRE juht Martin Helme, et koalitsioon vaatas kuristiku servalt üle ja kõik astusid sammu tagasi.

Kas see «samm tagasi» tähendab Keskerakonna jaoks tegelikkuses seda, et abieluteemaline rahvaküsitlus tuleb ning EKRE jaoks seda, et küsitlus ei toimu kohalike valimistega samal päeval, peaks peagi selguma.

Eile õhtul saabus peaminister Jüri Ratas (KE) Stenbocki maja ees ajakirjanike ette ja teatas, et kõik kolm valitsuspartnerit on valmis koos koalitsioonis jätkama. Mart Helmet (EKRE) ei hakata tagasi kutsuma ning koalitsioonileping jääb jõusse, mis tähendab, et abielureferendum toimub. See, kuidas ja millises sõnastuses, pole aga veel kindel.