VIDEO ⟩ Kaja Kallas välistab koostöö EKRE-ga

Kindlasti on tegemist väärtuskonfliktiga. Martin Helme EKRE esimehena on isiklikult peaministrit alandanud ja Mart Helme on otseselt läinud vastollu põhiseaduse paragrahv 12 sätestatuga ehk käitunud põhiseadusevastaselt. Kui Jüri Ratas siseministrit tagasi ei kutsu siseministri ametikohalt, kui ära ei jäeta seda lõhestavat referendumit, siis tundub, et peaminister ei ole suutnud kaitsta neid põhimõtteid, mille eest ta on seisnud varasemalt. Aga nagu me oleme näinud korduvalt, peaministril on võime alandused alla neelata.