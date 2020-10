BLOGI ⟩ Ratas infotunnis: Eestis on inimõigused ja vähemuste õigused kaitstud

Riigikogu liikmed esitasid infotunnis osalenud ministritele küsimusi siseminister Mart Helme väljaütlemiste kohta.

Ratas rõhutas, et põhiseadus kehtib kõigile ja on ülim. Ratase sõnul on ta intervjuu järel siseministriga rääkinud ning ministri sõnul on teda valesti mõistetud. «See on väga hea, et ta nii mõtleb, et kedagi ei tohi ära ajada, kellegi vastu ei tohi vaenu õhutada,» ütles Ratas. «Aga selle intervjuu kontekstis minu meelest ta ütles välja sõnu või lauseid või vastuseid, mis andsid väga selgelt teistsuguse tunnetuse.»

Peaministri sõnul on igasugune lõhestav, vähemusi diskrimineeriv või vägivalda õhutav retoorika taunitav. «Eesti peab olema ja ma tõesti loodan, et Eesti on ühiskond, kus kõigil on turvaline, kindel ja hea olla,» lisas Ratas.

Jürgen Ligi soovis kaitseminister Jüri Luigelt teada, kuidas mõjutavad siseministri väljaütlemised Eesti julgeolekuolukorda, liitlassuhteid ning sanktsioone Venemaa vastu.

«Kõigi selliste avalduste puhul me peame seda arvestama, et neid pannakse tähele,» ütles Luik. Kaitseminister toonitas aga, et kõnealune väljaütlemine ega eelmised ei muuda Eesti üldist rahvusvahelist positsiooni. «Ma olen kindel, et meie liitlased vaatavad meie tegevust tervikuna,» ütles Luik. «Ühed või teised siseministri absoluutselt sobimatud kommentaarid seda koostööd ei murra – selles ma olen küll täiesti kindel.» Samas ei ole tema sõnul kahtlust, et need mõjuvad halvasti Eesti imagole.