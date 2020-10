Vanaselja: Helme tagasiastumine olnuks mehine käik, aga ma ei näe selles lahendust

Postimehe poolt esitatud täpsustavale küsimusele, kas kriisi põhjustanud siseminister Mart Helme (EKRE) peaks Deutsche Wellele esitatud sõnavõtu tõttu tagasi astuma, vastas Parempoolsete juht Kristjan Vanaselja: «Loomulikult oleks see kõige lihtsam. Jah, sellised sõnavõtud ei tuleks sellisel puhul enam ministri suust vabariigi valitsusest, mis oleks muidugi kiiduväärt. Aga lähenevate valimiste võtmes hakkame selliseid sõnavõttusi nägema paraku üha rohkem. Ehk siis seda viha ja vaenu hakatakse külvama üha enam. Loomulikult olnuks see mehine käik, kui ta oleks tagasi astunud, aga ma ei näe selles lahendust, et need sõnavõtud senisel kujul ära lõpevad.»