Mart Helme: oleme valmis minema opositsiooni

«Jah, me oleme valmis minema opositsiooni. Aga me oleme valmis minema ka mõnda teise koalitsiooni,» sõnas Helme. Ka kinnitas Helme, et ei kavatse valitsuse ja koalitsiooni töörahu huvides ise tagasi astuda. «Ei, mina tagasi ei astu,» ütles ta.

Helme sõnul põhinevad kõik vabadused sõnavabadusel ja tsensuuri puudumisel. «Tegelikult on valitsuses konflikt selle üle, kas valitsuse liikmetel ja Eesti kodanikel on sõnavabadus või on see sõnavabadus mingisuguste piiridega määratletud. Me ei ole nõus mitte mingisuguste piiridega määratletud sõnavabadusega. See on selle konflikti tuum, mitte Mart Helme isik,» selgitas Helme.