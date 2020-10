Kallas: kui Mart Helme jätkab ministrina, kirjutavad vähemuste vaenamise poliitikale alla ka Keskerakond ja Isamaa

«Kui Helme [siseminister Mart Helme] jätkab ministrina, pole vähemuste vaenamine ainult EKRE poliitika, vaid sellele kirjutavad alla Keskerakond, Isamaa,» sõnas Kallas ning toonitas, et sellele poliitikale kirjutab alla ka peaminister Jüri Ratas, kes oma sõnades on siseminister Mart Helme sõnavõttu vähemuste kohta tauninud.

Hetkel on Reformierakond äraootaval seisukohal, jälgides, mida koalitsioon otsustab. Samas on opositsioonil Mart Helmele umbusalduse algatamiseks hääled koos. Kallase sõnul on juba ammu selge, et Mart Helme ministriametisse ei sobi.