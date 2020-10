Ligi: Helme poolt oli totter niigi alandatud Ratast veel pidemeni alandada ja talle avalik ultimaatum esitada

Samuti märkis Ligi, et eksivad nii need, kes heidavad ette homoteema vältimist teiste erakondade poolt, kui need, kes heidavad ette teema ületähtsustamist. «Enamus inimesi ei tunne end mugavalt isegi heteroteemas ja ei taha, et maailm sättumuste ümber keerleks, ka vaenamata seejuures kedagi selle pärast. Pealetükkivus selles ei ole mõistlik. Nii on nii valijate kui erakondade liikmeskonnaga. Ja kuigi homoteema oli intervjuus keskne ja terviklik, jutt ühe lause tõlke ümber on naeruväärne,» selgitas Ligi sotsiaalmeedias.