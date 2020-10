Kolme mere algatus ⟩ Tallinnas lähendatakse USA-d siinse regiooniga

Investeerimisfondi toimimispõhimõtted pandi paika tänavu veebruaris - fondi põhiosanikeks peaksid olema riik või riiklikud arengupangad ning elueaks 15 aastat. «Teame, et riiklik kapital ja usaldus tekitab omakorda usaldust ja on seemneks erakapitalile, ja erainvestorite huvi fondi vastu on juba ka tõesti suur. Siit edasine on fondi käekäik professionaalsete investeeringuhaldurite ja turu kätes,» avaldas välisministeeriumi meedianõunik Pia Kuusik.