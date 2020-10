Jaanus Karilaid Mart Helmele: tule riigikokku tagasi!

«Hea Mart! Tegime 2015-2016 Riigikogu riigikaitsekomisjonis tõhusat koostööd - iseseisev kaitsevõime ja nii edasi. Nüüd on meil ees veel rohkem tööd. Meie liit ei saa kõikuda ülesköetud emotsioonide pärast. Ministriametis on poliitkorrektsus vältimatu. Tule Riigikokku tagasi! Riigikogu on valitsuse tööandja,» teatas Karilaid.