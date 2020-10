Martin Helme: me pole kunagi rääkinud homode tagakiusamisest või väljasaatmisest

«Opositsioon ja homototalitaristid on nikerdamas järgmist suurt skandaali, et valitsust kukutada. Eelmisest umbusaldusest ongi juba mitu nädalat möödas, ilmselt on haavad ära lakutud,» kirjutas rahandusminister sotsiaalmeedias.

Tema hinnangul on püsti pandud suur vale: «Antud juhul on selleks väide, nagu sooviks Mart või meie erakond Eestist inimesi välja saatma hakata. Mitte midagi taolist Mart muidugi öelnud ei ole. Mart ütles, et jooksku ringi Rootsis ja sedagi, et Rootsis suhtutakse homodesse sõbralikumalt kui Eestis. Kas vähese keeleoskuse või pahatahtlikkuse tõttu on lause tõlgitud valesti ning valet tiražeeritud,» kommenteeris Helme.

Võimalus Eestist lahkuda kuhugi meelepärasemasse kohta on Helme sõnul suur vabadus, mille üle tasub õnnelik olla. «Mu meelest on kiretu ja ilmne tõsisasi, et Rootsis suhtutakse homoteemasse meist liberaalsemalt, et seal on teised, homodele soodsamad seadused, võrreldes meiega. Kuidas selle reaalsuse välja ütlemine on skandaal või hukkamõistu vääriv?» küsib ta. «Me teeme ise oma seadused nii, nagu meile meeldib. Rootsi teeb ise omad seadused, nii, nagu neile meeldib. Ja Euroopas saavad inimesed liikuda ühest riigist teise vastavalt sellele, kuidas neile parem tundub.»

Ta lisab, et arvamuse avaldamine peaks olema üks vabadustest, mille üle tänulik olla ja mida kaitsta.

Palju kõneainet pakkunud Deutsche Welle intervjuust tekkis Helme sõnul rünnak. «Eestis üritatakse kehtestada homototalitarismi, kus apelleerides põhiseadusele üritatakse meile selgeks teha, et me ei tohi teatud teemadel sõna võtta või arvamust omada. Et on teatud liberaalide poolt puutumatuks kuulutatud teemad ja inimgrupid, kelle kohta ei tohi kriitikat väljendada. Teemade nimekiri muide täieneb kiirelt,» kirjutas ta.

Helme tõi näite välisilma poliitolukorrast. «Tegelikult näeme veelgi jultunumat sammu, midagi sarnast, mida nägime suvel Ameerikas BLM-i poolt. Enam ei piisa sellest, et sa oled vait, kui sulle miski ei meeldi või kui sa radikaalidega ei nõustu. Sa pead kuulutama oma truudust revolutsioonilisele ideoloogiale ja radikaalsetele sammudele. Sa tohid teatud teemadel sõna võtta ainult sõnavaraga, mille ühiskonna lammutajad on heaks kiitnud ja ette kirjutanud. Sa tohid teatud teemadel sõna võtta ainult nurga alt, mille nemad on heaks kiitnud ja ette kirjutanud,» kirjutas ta.

EKRE seisab Martin Helme sõnul traditsioonilise pere kaitse eest, küll aga homopropaganda vastu. «Sellega ei või leppida. Meid valiti parlamenti suures osas selle tõttu, et seisame selgelt ja häbenematult traditsioonilise pere kaitsel ja homopropaganda ning homototalitarismi vastu. Et seisame poliitilise korrektsuse nimelise tsensuuri vastu. Mart väljendas seisukohti ja suhtumist, mida meie erakond on oma algusest saadik põhimõttekindlalt väljendanud,» kommenteeris ta. «Lühidalt: me pole kunagi rääkinud homode tagakiusamisest või väljasaatmisest, vaid olnud vastu homopropagandale ja ühiskonna väärtuste ning institutsioonide ümberkujundamisele nende radikaalse ideoloogia kohaselt; peame traditsioonilisi moraaliväärtusi ning perekonnamudelit rahvusliku jätkusuutlikkuse pandiks. Rahandusministri sõnul ei võidelda inimeste, vaid ideede poolt ja vastu. Pole mõeldav, et me need ideed ja põhimõtted maha vaikime või ära unustame pärast valimisi või selle pärast, et me valitsuses oleme. Lihtsalt öeldes: selle pärast me riigikogus ja valitsuses olemegi, et me nende asjade eest seisame. Kui ei seisaks siis poleks meid kellelegi vaja.»