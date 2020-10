Izmailova: Helme õhutab viha enda riigi inimeste vastu

«Põhiseaduse paragrahv 12 on kõigile täitmiseks,» ütles Izmailova, viidates keelule õhutada diskrimineerimist ja viha. «On lubamatu ja vastutustundetu, et üks ministritest on selle unustanud ja õhutab viha oma enda riigi inimeste vastu. Lõhenenud ühiskond on aga otseseks ohuks sisejulgeolekule ja inimeste turvalisusele, mis ongi selle konkreetse ministri vastutusvaldkonnas.»

Rohelised mõistavad hukka Helme vihkamist õhutavad kommentaarid Deutsche Wellele seoses LGBT-kogukonnaga. Need ei kahjusta mitte ainult Eesti rahvusvahelist mainet, vaid õhutavad vastandumist ning viha ka Eesti inimeste vahel, leiavad Rohelised.

«Mart Helme puhul ei saa isegi öelda, et piir on nüüd ületatud – piiri ületas Helme juba ammu,» lisas Roheliste esimees Kaspar Kurve. «Selline siseminister ei tee Eesti riigile au ning Jüri Ratasel on viimane aeg teha riigimehelik otsus ning vabastada Helme ministriametist, sest viimasel puudub ilmselgelt väiksemgi kompetents sellise positsiooni jaoks.»

Rohelised ootavad peaminister Jüri Rataselt riigimehelikku tegutsemist ning siseminister Mart Helme vabastamist ametist. Eesti peab Roheliste sõnul olema avatud ning solidaarne riik, kus sellistel väljaütlemistel, eriti valitsuse tasemel, kohta ei tohi olla.

EKRE-sse kuuluv Helme vastas Deutsche Welle küsimusele, kas geid tungivad peale ja ujutavad eesti rahva üle, et «las [geid] jooksevad Rootsi».

«Las jooksevad Rootsi. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt,» ütles Helme.

«Kas teie vaatate ebaviisakalt?» küsis Deutsche Welle ajakirjanik.

«Mina vaatan tõesti ebasõbralikult,» vastas Helme.

«Tänapäeval nimetatakse seda homofoobiaks,» märkis Deutsche Welle.