Indrek Saar: Eestis on siseminister, kes tahab oma inimesed riigist välja saata ja imetleb Putinit

«On absurdne, et Eesti Vabariigi valitsusse kuulub minister, kes vaenab meie inimesi ja tõrjub meie liitlasi ja kõigele lisaks õigustab ja imetleb naaberriigi diktaatorlike kalduvustega riigipead,» ütles Indrek Saar Postimehele.

«Kuidas on võimalik, et siseminister, kes nagu ka peaminister Jüri Rataski tunnistas, läks ilmselgelt vastuollu Eesti põhiseadusega, on ikka veel ametis,» küsis Saar.

Ta leiab, et peaministril on viimane aeg Mart Helmet ministriametist vabastada. «Kui ta seda ei tee, siis on talle peaministritool olulisem kui meie põhiseadus, julgeolek ja Eestimaa inimesed,» selgitas Saar. «Kas ta on tõesti valmis koos EKREga, kes üritab erineval moel meie demokraatlikke põhimõtteid lörtsida, Eesti riiki ja Eesti inimesi hästi teeninud põhiseaduse prügikasti viskama,» märkis sotside esimees.