Kaja Kallas: loodan, et peaminister vabastab Mart Helme ministriametist

«Mart Helme väljaütlemised Deutsche Welles on järjekordne näide sellest, miks EKREt ei oleks tohtinud valitsusse võtta. Vaenamine, valetamine ja Eesti maine kahjustamine on praeguse koalitsiooni ainuke sisu,» leiab Kallas.

Reformierakonna esimehe sõnul on juba ammu teada, et Mart Helme ei sobi ministriametisse. «Aga mida keegi ei mõista on, kuidas peaminister ei näe suurt pilti ega mõista seda kahju, mida Eestile tehakse,» lisas Kallas. Ta ise ei usu, et ükski peaminister sooviks tegelikult endast maha jätta moraalselt varemetes ja vaenamisest kurnatud Eesti.