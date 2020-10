Ratas Mart Helmele: koalitsioonis leppisime kokku teistsugused väärtushinnangud

«Hea Mart! Loen, et Sa ütlesid Deutsche Welle ajakirjanikule, et Sa ei vaata osade Eesti inimeste peale viisakalt või teed seda koguni ebasõbralikult. Lähtudes selles vaid nende seksuaalsest orientatsioonist. Keskerakond moodustas koalitsiooni, kus me leppisime kokku teistsugustes väärtushinnangutes,» kirjutas Jüri Ratas sotsiaalmeedias.

Ratas meenutas, et Keskerakonna väärtushinnangud algavad kindlasti Eesti Vabariigi põhiseadusest, mis ütleb üheselt, et kõik meie inimesed on seaduse ees võrdsed.

«Mitte kedagi neist ei tohi diskrimineerida ning samuti on seadusega keelatud diskrimineerimist või vihkamist õhutada. Eesti Vabariik ei hinda ühtegi Eestimaa inimest lähtudes tema seksuaalsest orientatsioonist ning see ei tohi mõjutada meie riigi või valitsuse suhtumist temasse,» märkis Ratas.

Ratas rõhutas, et Keskerakonna väärtused on kirjas ka valitsusliidu koalitsioonileppes, millele on kõik osapooled oma allkirja pannud. «Oleme koos kokku leppinud, et esindame kõiki Eestimaa inimesi ning edendame hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt. Me oleme ühiselt lubanud taunida ühiskonda lõhestavat retoorikat. Sinu vastused ajakirjanikule on kõike seda arvestades üheselt taunimisväärsed,» märkis Ratas.