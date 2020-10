Ligi Rõivase lahkumisest: nii võimekate inimeste taandumine on korvamatu kaotus

Ligi kommenteeris ERR uudisteportaalile , et Eesti riik kaotab hulga ajaloolist mälu korraliku riigi toimimisest. «Mitte lihtsalt erakonnale, ka Eesti riigile on nii võimekate inimeste taandumine poliitikast korvamatu kaotus, ehkki poliitkorrektne oleks praalida, et keegi pole asendamatu,» ütles ta.

«Kõik need noored mehed on õpipoisist poliitikuks kasvanud kogenumatelt ja Eesti riigiga koos õppides ning argumente sõnastades. Nende kaal riigi arengus on palju suurem kui nende valimistel kogutud häãlte arv ja eriti tuleb seda meenutada praegu, kus poliitiline kultuur on madalpunktis ning poliitikate põhjendamise asemel ainult deklareeritakse grupihuve ja kokkuleppeid,» nentis Ligi.