Taavi Rõivas lahkub poliitikast

Järgmise aasta alguses liitub Rõivas isejuhtivaid autosid tootva Auve Tech meeskonnaga, samuti on plaanis koostöö mitme rahvusvahelise konsultatsiooniettevõtte ja investeerimisfondiga. Ekspeaministri uueks tegevussuunaks on Eesti ettevõtete rahvusvahelisele areenile aitamine ning välisinvesteeringute Eestisse toomine.

«Olen südamest tänulik Eesti rahvale, et mul on olnud võimalik teenida riiki kokku kolmes valitsuses ja neljas riigikogu koosseisus,» ütles Rõivas erakonnakaaslastele saadetud kirjas. «Nüüd tunnen, et 41 aasta vanuses on vara ennast kordama või elulugu kirjutama hakata ning õigem on end teises rollis proovile panna,» lisas ta.

Rõivas lisas, et lõplikku tõuke ettevõtlusesse suundumisel andsid koroonapandeemiast tulenevad muutused majanduses ja ühiskonnas laiemalt: «Näen kriisis tumedate pilvede kõrval ka väga palju avanevaid võimalusi ning potentsiaali positiivseid arenguid kiirendada. Eestis ettevõtetes tehakse suuri, isegi maailma muutvaid asju ning soovin anda oma panuse nende edusse.»

Rõivas poliitikas Rõivas juhtis peaministrina kaht järjestikust valitsust kokku ligi kolm aastat, 2014-2015 koos sotsiaaldemokraatidega ning 2015-2016 koos Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaaga. Rõivas on riigikogu nelja järjestikusesse koosseisu valitud Haabersti, Kristiine ja Põhja-Tallinna (2007 ja 2011), Harju- ja Raplamaa (2015) ning Lääne-Virumaa (2019) valimisringkondadest ning Tallinna Linnavolikogusse Haabersti (2005) ja Kesklinna (2017) linnaosadest. Rõivas on alates 1998. aastast Eesti Reformierakonna liige ning aastatel 2014-2017 erakonna esimees.

Rõivas erakonnalaaslastele: lahkun riigikogust rahuliku südamega

«Head erakonnakaaslased

Tahan teile isiklikult teada anda, et olen otsustanud oma tuleviku siduda ettevõtlusega. See tähendab ühtlasi, et loobun selle aasta lõpus oma Riigikogu mandaadist. Kuigi meie e-riik on viimasel ajal hoo maha võtnud, tehakse Eesti ettevõtetes jätkuvalt suuri, isegi maailma muutvaid asju. Olen otsustanud, et just selliste ettevõtete rahvusvahelisele areenile viimisele ning Eesti kui välisinvesteeringuid vääriva majanduse tutvustamisele kavatsen tulevikus pühenduda.

Lahkun Riigikogust rahuliku südamega, sest tean, et Eesti inimeste toetus Reformierakonna ideedele on suur ning meie Riigikogu fraktsioonis on ministripotentsiaaliga tegijaid üksjagu. Demokraatlikus riigis ei ole mitte ükski valitsus igavene ning kindlasti tuleb taas aeg, mil vastutus Eesti eest on Reformierakonna kanda.

Olen Teile südamest tänulik, et toetasite mind erakonna esimehe ja peaministrina ning vaatan rõõmu ja rahuloluga tagasi nendele enam kui kahekümnele aastale, mil poliitika on olnud minu elu lahutamatu osa. Oleme koos teinud palju suuri asju ning püüe Eestit veel paremaks teha ei lõpe kunagi. Jään erakonna liikmena ja liberaalse poliitika toetajana Eesti tulevikule kogu südamest kaasa elama.

Alati Teie