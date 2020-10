Peaminister: seitse aastat järjest on Eesti maksusüsteemide konkurentsivõime edetabelis esikohal

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) vaatas üle USA mõttekoja Tax Foundation avaldatud 2020. aasta OECD riikide maksude konkurentsivõime pingerea ning avastas, et juba seitsmedat aastat järjest on esikohal Eesti. Ratase sõnul kinnitab hinnang seda, et Eestil on head võimalused rahvusvaheliselt tegutseda.