Maaeluministeeriumi halduse asekantsleriks saab Alo Aasma

«Alo Aasma senine töökogemus nii avalikus kui ka erasektoris, kus ta on ohjanud ka suurte organisatsioonide tegevust, lubab meil kindlalt tulevikku vaadata ka ta uue ametikohaga seotud ülesannete puhul,» lausus Aller. «Aasma on varem suunanud personali tegevust, tegelenud hangetega ja kriisireguleerimisega – sarnased ülesanded ootavad uut asekantslerit ees ka maaeluministeeriumis ja selle haldusalas,» selgitas minister.

Maaeluministeeriumi halduse asekantsleri ülesanne on infotehnoloogia, personalitöö ja koolitustegevuse, riigihangete, riigivara valitsemise ja riigi toiduvaru haldamise ning kriisireguleerimise ja teabehalduse koordineerimine. Samuti vastutab ta oma valdkonna arengusuundade kujundamise eest ning korraldab ettevalmistatud tegevuskavade elluviimise.

«Viimane kriisihõnguline poolaasta on pannud meid kõiki senist töökorraldust ja tavasid pisut teise pilguga vaatama,» tõdes Alo Aasma. Tema sõnul senisest hoopis teravamalt on see aeg toonud fookusesse nii infosüsteemide toimepidevuse ja vastavuse kasutajate nõudmistele kui ka üldise valmisoleku erakordseteks asjaoludeks nii organisatsiooni kui ka üksikisiku tasandil. «Äsja kogetut arvesse võttes saame ka maaeluministeeriumi valitsemisalas tugisüsteemide toimist veelgi parandada ning töökindlamaks muuta,» ütles Aasma. Ta alustab oma tööd maaeluministeeriumi asekantslerina 19. oktoobril.