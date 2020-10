OTSEPILT ⟩ Ratas peab suurannetuse ja soodsa laenuotsuse seoseid meelevaldseks

Esimese teemana uuriti Rataselt ettevõtja Hillar Tederi suurusannetuse kohta Keskerakonnale tänavu kolmandas kvartalis, kui valitsus otsustas Tederi poja Porto Franco projektile anda turutingimustest oluliselt soodsamat käibekapitalilaenu. Teder annetas enne ja pärast otsuse tegemist erakonnale kokku 60 000 eurot.

«See ei näe hea välja,» sõnas Reformierakonna juht Kaja Kallas riigikogu infotunnis ning uuris, kas Ratas teadis enne valitsuse otsuse vastuvõtmist, et Teder on Keskerakonnale annetuse teinud.

Ratas pidas sellist seost meelevaldseks ning toonitas, et nii Teder kui ka Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb on need kuuldused ümber lükanud. «Mul pole teadmist, et ettevõtja võinuks teha toetuse, mis on seotud Porto Franco otsusega,» sõnas Ratas.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. FOTO: Raul Mee Tänutäht ka Rally Estonia eest «Hillar Teder on oma seekordset annetust Keskerakonnale põhjendanud hea Eesti asja ajamisega välismaal, erakonna tubli tööga valitsuses, meie sümpaatse maailmavaate ning ka Rally Estonia toetamisega. Rääkisin Hillar Tederiga annetusega seonduvast pärast annetuse tegemist. Porto Franco ei tulnud meie vestluses tõepoolest jutuks,» selgitas Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb Postimehele.

Peaminister lisas, et enne suurte finantseerimis- ja investeerimisotsuste valitsusse jõudmist teeb ettevalmistava töö ära KredEx. Ratase sõnul on Porto Franco suur kinnisvaraarendus, kus saab igapäevaselt tööd ligi pooltuhat inimest ning see toob ca 20 miljonit eurot eesti majandusse maksuraha tagasi.

Ratas kinnitas, et Porto Franco ja Keskerakonnale tehtud annetuste vahel puudub igasugune seos. «Siin seost ei ole. Samuti on erakonna peasekretär, ettevõtja seda öelnud. Ma tunnen end täiesti vabalt ja täiesti kindlalt,» sõnas Ratas teema lõpetuseks.

Suvisest annetusskandaalist räsitud Keskerakonnale laekus kolm korda rohkem annetusi kui teistele erakondadele kokku ning kõigist annetajatest oli heldeima käega suurettevõtja Hillar Teder, kes toetas 60 000 euroga vaid Keskerakonda, selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) esitatud erakondade tulude kolmanda kvartali aruannetest.

Tunnistas varjatud rahastamist

Mullu juunis tunnistas Teder Harju maakohtus, et rahastas Keskerakonda 2014. aastal varjatult, et saada endale linnavalitsuselt soodsat otsust. Teder soovis 2015. aastal Kadriorus Tallinnaga vahetada maad, millele vastutasuks pakkus ta 275 000 euro suurust laenu. Harju maakohus lõpetas Keskerakonda varjatult rahastanud ärimees Hillar Tederi kriminaalasja oportuniteediga ning Teder pidi riigi tuludesse maksma 200 000 eurot.

Tederi 2020. aasta kolmanda kvartali suurannetus Keskerakonnale jaguneb kaheks: 1. juulil laekus Keskerakonnale 30 000 eurot ja 9. septembril ülejäänud pool. 3. septembril toetas valitsus otsust anda Hillar Tederi poja Rauno Tederi Tallinna sadamaalale rajatavale Porto Franco projektile 39,4 miljoni suurune käibekapitalilaen.

Hillar Teder kinnitas, et tema tehtud annetused Keskerakonnale ja Porto Franco laenuotsus pole omavahel kuidagi seotud. «Nojaa, vaadake, ei saa panna neid asju kokku. Ei saa ju öelda, et sa oled kümme aastat toetanud mingit erakonda, nähes ette mingit koroonakriisi või midagi sellist. See on kindlasti juhuslik seos, siin ei saa olla mitte mingisugust muud selgitust,» kommenteeris Teder.

