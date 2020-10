Tanel Kiik: vanemaealised peavad jätkama digioskuste arendamisega

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) pidas oluliseks vanemaealiste kohanemise toetamist digimaailmaga. «Ka vanemas eas on oluline jätkata uute oskuste omandamist, et säilitada konkurentsivõimet tööturul. Sellele aitavad kaasa ka digioskused, mis võimaldavad paindlikult õppida,» lausus Kiik ja lisas, et samuti on oluline, et vanemaealised, kes on pidanud koroonaviiruse riskirühma kuuluvana end isoleerima, saaksid võimaluse digikanalite kaudu oma lähedastega igapäevases kontaktis olla.