Siret Kotka: miks EKRE minister e-valimiste teemaga venitab?

«Juba aasta pärast on kohalike omavalitsuste valimised, kus igaühel meist on võimalik hääletada elektrooniliselt, kodust lahkumata,» kirjutas Siret Kotka sotsiaalmeedias.

Ta meenutas, et Keskerakonna-EKRE-Isamaa kolmikliidu koalitsioonileppes on kirjas, et e-valimiste süsteem muudetakse paremini kontrollitavamaks, turvalisemaks ja läbipaistvamaks. «Järgmised valimised on juba ukse ees – aeg oleks anda viimastest arengutest ülevaade,» märkis Kotka.

Kotka meenutab, et eelmisele väliskaubandus- ja IT-ministrile Kaimar Karule sai just saatuslikuks see, et ta ei tegutsenud piisavalt e-valimiste süsteemi parandamisel. «EKRE poolt areenile toodud Raul Siemist pidi saama mees, kes viib teemat jõuliselt edasi, paraku sobib olukorra ilmestamiseks vaid üks sõna – vaikus,» kirjutas Kotka. «Riigikogu liikmena olen hämmingus, et minister Siem, kelle sõnade kohaselt on e-valimiste teema selgelt laual, pole oma mõtetega veel riigikogusse jõudnud.»