Valitsus kiitis heaks strateegia «Talust taldrikule»

Strateegia «Talust taldrikule» on uus terviklik lähenemisviis sellele, kuidas eurooplased peaksid hindama toidu kestlikkust. Strateegias seatakse eesmärk liikuda kestliku ja vastupidava toidusüsteemi poole. Tervisliku ja kestliku toitumise valikut hõlbustava soodsa toidukeskkonna loomine toob kasu tarbijate tervisele ja elukvaliteedile ning vähendab tervisega seotud kulusid ühiskonnas.

Inimesed pööravad üha rohkem tähelepanu keskkonna-, tervise-, sotsiaal- ja eetikaküsimustele ning otsivad toidu puhul väärtust rohkem kui kunagi varem. Soovitakse toitu, mis oleks värske, vähem töödeldud ja kestlikult toodetud. Samuti on Covid-19 kriisi käigus kasvanud huvi lühemate toidutarneahelate vastu.

Euroopa toit on juba praegu ohutu, küllaldase, täisväärtusliku ja kvaliteetse toidu ülemaailmne mõõdupuu. See tuleneb EL-i aastatepikkusest inimeste, loomade ja taimede tervise kaitseks elluviidavast poliitikast ning EL põllumajandustootjate, kalurite ja vesiviljelustootjate jõupingutustest. Strateegia on uus lähenemisviis sellele, kuidas eurooplased peaksid toidu kestlikkust hindama ning olulisena nähakse vajadust inimeste tarbimisharjumuste muutmise järele.