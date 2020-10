Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid märkis pressiteate vahendusel, et üüriregulatsioon on püsinud muutmata peaaegu 20 aastat, ja ütles, et eelnõuga soovitakse kaasa aidata üürituru efektiivsele toimimisele ja anda pooltele suurem vabadus kokkuleppeid sõlmida.