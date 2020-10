OTSEPILT ⟩ Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus: kuhu võiks Eesti 15 aasta pärast jõuda?

Valitsus kiitis «Eesti 2035» arengustrateegia heaks eelmisel neljapäeval.

Arengustrateegia fookuses on inimeste tervis, valmisolek muutusteks ja suhe elukeskkonnaga. Strateegia hakkab suunama kogu Eesti ühiskonna arengut ja suuremaid muudatusi lähima paarikümne aasta jooksul. See on tihedalt seotud riigieelarve protsessiga ning aluseks järgmise perioodi eurorahade planeerimisel.

Ratase sõnul seisab Eesti silmitsi väga põletavate tulevikuteemadega nagu rahvastiku kiire vananemine, tööturu kiired muutused, kliimaprobleemid, mis on meile nii proovikiviks kui ka võimaluseks.

«Eesti on ammu vajanud pikaajalist teekaarti. Strateegias on paljude inimeste koostöös välja pakutud, kuhu ja kui kiiresti Eesti soovib järgmise 15 ja enama aasta jooksul liikuda. Selles on Eesti majanduse, elukeskkonna, riigivalitsemise sihtide keskmesse seatud arukas, tervist hoidev ja tegus inimene,» lausus peaminister. Ta lisas, et ainuüksi ühe sihi saavutamine tähendab lähiaastatel muutusi väga paljudes valdkondades nagu haridus, tervisesüsteem või ka kultuurikorraldus.

Selged mõõdikud

«Me ei soovi, et strateegia jääks riiulile tolmu koguma, seega oleme koondanud sellesse peamised muutused ja tegevused sihtide saavutamiseks ning seadnud väga selged mõõdikud, mida regulaarselt jälgime. Näiteks on selleks inimeste tervena elatud aastate näitaja kasv, ülekaaluliste osakaal, elukestvas õppes osalemise määr või ka Eesti koht üleilmses ettevõtlusvabaduse edetabelis,» tõdes peaminister Ratas.

«Eesti 2035» viiakse ellu eelkõige valdkonna arengukavade ja programmide kaudu. Eesti strateegiliste sihtide saavutamiseks on vaja ka kohaliku omavalitsuse üksuste ning avaliku, vaba- ja erasektori organisatsioonide panust ning Eesti inimeste teadmisi igapäevaste valikute tegemisel. «Eesti 2035» on alusdokumendiks järgmise perioodi eurorahade planeerimiseks ning tihedalt seotud riigieelarve protsessiga.

Riigi pikaajalisse arengustrateegia «Eesti 2035» on kahe aasta jooksul pea 17 000 inimest andnud oma teadmised ja ootused. Strateegia on sündinud teadlaste, ekspertide, partnerite, poliitikute, ettevõtjate ja paljude Eesti inimeste koosloomes ning see põhineb arvukatel aruteludel, analüüsidel, Eesti kohta tehtud aruannetel ning üle-eestilisel arvamuskorjel.