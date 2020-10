OTSEPILT ⟩ Erikomisjonis on luubi all digi-ID programm ja maaelu toetused

Riigikontrolli kontrolliaruandest «E-residentsuse programmi tulemuslikkus» selgus, et e-residentsuse programmi tulud ületavad kulusid ligi 10 miljoni euro võrra, kuid programmi kaudu saadav tulu sõltub väikesest hulgast ettevõtetest. Nimelt pärineb 95 protsenti tuludest kuuelt protsendilt ettevõtetelt.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht Jürgen Ligi märkis, et ettevõtluse edendamiseks loodud digi-ID programmi tulusust Eestile on hinnatud väga erinevalt ning soovib komisjon saada selgust, kui palju on selle põhjuseks otsese ja kaudse hinnangu ning soovi ja tegelikkuse vahe.

Istungile on kutsutud on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem (EKRE), siseminister Mart Helme (EKRE), politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, maksu- ja tolliameti ning riigikontrolli esindajad.

Eesti on e-residentsuse programmi esimese viie aasta jooksul andnud elektroonilise dokumendi (digi-ID) ca 63 000 välismaalasele 174 riigist. Digi-ID võimaldab neil kasutada Eesti avalikke e-teenuseid ja luua ettevõte, kuid aruanne näitab probleemina, et e-residendi digi-ID on välja andnud ka välismaalastele, kellel on välisriigis kehtiv kriminaalkaristus.

Maaelu toetamine kriisis

Teise teemana käsitleb komisjon oma istungil Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) rakendatavate kriisimeetmete elluviimist.

Hiljuti avaldas riigikontroll ülevaate, kust selgus, et kevadel vastu võetud lisaeelarvest Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) eraldatud laenuraha on läinud ka investeerimislaenudeks. Nii on esialgne kriisimeede saanud hoopis muu eesmärgi kui riigikogus heaks kiideti.

Komisjoni küsimustele on kutsutud vastama maaeluminister Arvo Aller ja riigikontrolli esindajad.

Ligi sõnul on Riigikogu eksitatud MESi lisaraha kasutamise põhjendustega ja olukord ei vasta sellele, mis oli koroona-lisaeelarve püstitatud eesmärk. «Piirangute ja likviidsuse probleemi leevendamise asemel on taotletud muud, aga nii ei tohiks täitevvõim parlamendilt raha küsida,» sõnas Ligi.

Kevadises koroonakriisi lisaeelarves otsustas valitsus eraldada 200 miljonit eurot Maaelu Edendamise Sihtasutusele kriisimeetmeteks. 100 miljonit eurot oli mõeldud käibelaenudeks ja 50 miljonit eurot põllumaa kapitalitehinguteks.