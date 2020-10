Erikomisjonis lahati e-residentsuse murekohti

Riigikontrolli kontrolliaruandest «E-residentsuse programmi tulemuslikkus» selgus, et e-residentsuse programmi tulud ületavad kulusid ligi 10 miljoni euro võrra, kuid programmi kaudu saadav tulu sõltub väikesest hulgast ettevõtetest. Nimelt pärineb 95 protsenti tuludest kuuelt protsendilt ettevõtetelt.

Eesti on e-residentsuse programmi esimese viie aasta jooksul andnud elektroonilise dokumendi (digi-ID) ca 63 000 välismaalasele 174 riigist. Digi-ID võimaldab neil kasutada Eesti avalikke e-teenuseid ja luua ettevõte, kuid aruanne näitab probleemina, et e-residendi digi-ID on välja andnud ka välismaalastele, kellel on välisriigis kehtiv kriminaalkaristus.

Riigikontroll tõi välja murekohad nii e-residentsuse taotlejate eel- kui ka järelkontrollis. Näiteks suudab politsei- ja piirivalveamet (PPA) tuvastada, kui e-residentsuse taotlejal on Eestis kehtiv kriminaalkaristus või ärikeelt, kuid samas on PPA-l keeruline tuvastada, kui e-residendiks soovib saada isik, kel on kehtiv kriminaalkaristus välisriigis. Samuti ei kontrolli PPA ega maksu- ja tolliamet (MTA), kas e-residendiks soovijal on välisriigis (välja arvatud Soome) kehtiv ärikeeld. Tõsi, üksikisikute kohta saab küll teha päringuid, kuid suuremamahulisem kontroll nõuaks riikidevahelist koostööd.

Riigikontroll soovitas pidada järjepidevat, ühetaolist ülevaadet programmi kogukuludest ja -tuludest; tagada PPA-le IT-lahendused, mis võimaldaks teha masspäringuid vajalikesse registritesse; kaaluda, kas kasutada e-residentsuse taotlejate ja e-residentide puhul senisest rohkem pööratud tõendamiskohustust.

Siseminister Mart Helme (EKRE) märkis, et e-residentsuse ja e-riigi teema on suuresti propaganda, mida kasutatakse Eestile maine loomisel. «Praktilises elus põrkame kokku probleemidega,» nentis ta, lisades, et kõigile probleemidele pole võimalik Eestist, samuti ka PPAs ja siseministeeriumis kiiret lahendust leida. Helme lisas, et andmete ristkasutus on suur probleem nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Helme sõnul on nii riikide tehnoloogilised, seadusandlikud kui ka poliitilise tahte tasemed erinevad. Samas avaldas ta lootust, et ka järgmise aasta riigieelarves on IT-lahenduste arendamiseks miljoneid eraldatud, kuid see pole selgelt piisav läbimurde saavutamiseks.

PPA juht Elmar Vaher märkis, et suur probleem projekti valimisel on olnud kaadrivoolavus. Ta lisas, et pööratud tõendamiskohustus, millele riigikontroll viitas, on juba kasutusel, kuid – nagu riigikontroll viitas – kasutatakse seda liiga vähe. Teistest riikidest e-residentide kohta andmeid saades peab Vaheri sõnul olema tagatud võimalus, et saaks päris andmeid. Näiteks kas Venemaalt pärit ärimees esitas õiged karistusregistri andmed või mitte.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juht Ruth Annus lisas, et pole mõtet küsida tõendeid, mille õigsuses ja ehtsuses pole võimalik veenduda.