LOE ⟩ Eesti 200 kinnitas uue programmi

«Eesti 200 on ainuke erakond, kes oma programmis ütleb välja, et samasoolised paarid peavad saama abielluda. Me peame olema avatud uute ideedele. Me peame olema avatud maailmale. Suletud ja ksenofoobses riigis ei taha keegi elada,» lisab Reinaas.