Parempoolsete juht: Isamaa roll on tõusta parempoolsete valijate esmavalikuks

Parempoolsete valijate esmavalikuna loodetakse tulevikus näha Isamaad. «Kui me vaatame kaugemale riigikogu valimistesse siis meie konkurendid on need erakonnad, kes täna saavad tugeva parempoolse valija toetuse. Neid on kindlasti nii Reformierakonna seas aga neid on ka uues lootuses läinud kindlasti Eesti 200 taha. Isamaa roll on uuesti tõusta parempoolsete valijate esmaseks valikuks ja parempoolsete ühendajaks,» selgitas ta.

«Debatid ja diskussioonid mida me täna Eestis veame, ei ole sellised, mis viiksid Eestit, Eesti ühiskonda ja riiki edasi. Me peame tooma tagasi sisulised debatid majandusteemadel, peame vaatama, millised on meie tulevikus eesseisvad probleemid sotsiaalvaldkonnas ja tervishoius. Neid peab hakkama lahendama,» tõi ta näited liikmeühenduse eesmärkidest.

Tema sõnul võiks rohkem keskenduda pigem hariduse, digivaldkonna ja rohemajanduse küsimuste aruteludele, mitte teineteist vastandavatele ideoloogilistele küsimustele: «Need on need teemad, mis tegelikult peaksid olema fookuses, ajakirjanduse esikülgedel ja poliitilistes tubades peamised debatiobjektid.»

Vanaselja nõustub, et viimastel aastatel on Isamaa majandusteemasid vähem käsitlenud. «Majandus ja haridus on aastaid olnud Isamaa põhiteemad, kus me oleme olnud tugevad. Viimastel aastatel jah, oleme nendel teemadel vähem rääkinud, vähem oma ideid välja käinud, vähem püüdnud neid valdkondi mõjutada,» ütles ta ja lisas, et eelarve puhul ta ei näe, kuidas see majandust elavdama peaks või milline on pikema perspektiivi visioon.

Et parandada reitinguid ja parempoolsed valijad tagasi võita, usub Vanaselja, et piisaks Eestile visiooni pakkuvast plaanist, mis puudutaks nii majandus- kui ka haridusküsimusi. «Me suudame veenda ka seda parempoolset valijat meid uuesti usaldama,» ütles ta ja lisas, et see ei juhtu mõistagi üleöö.